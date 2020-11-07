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Нацполіція після обстрілу консульства в Харкові бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії

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Нацполіція після обстрілу консульства в Харкові бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії
Національна поліція України візьме під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в країні.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом буде взято під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, які перебувають на території України, до терпимості і толерантного ставлення один до одного", - заявив Клименко.

Рішення було прийнято через обстріл будівлі консульства Азербайджану в Харкові.

"Поліція зробить все для того, щоб затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, і спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави", - підкреслив Клименко.

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Топ коментарі

  • Russofob
    Армяне вообще охренели, валите в Карабах стрелять.
  • Elxan Fuad Turan
    авакян причем тут армян береты под зашите ))))))) тогда береги под зашиту российкую агентуру ))) так и делаеш .авакян тыже родилса в БАКУ - жевеш в УКРАИНЕ но остаешса армяшком верным шакалом кремля(шакалы Африке пуст на меня не обижаютса )
  • Index_Dias
    да тут фсбшными авакянами за версту тхнет
    он в их плятской шобле с харьковских времен трется
    для прикрытия - армянская диаспора, по факту - заказные убийства, рекет, грабежи, наркота, работа на фсб
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