Нардеп "Слуги народу" Андрійович склав мандат у зв'язку з обранням мером Надвірної

Народний депутат України (фракція "Слуга народу") Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з обранням його на посаду міського голови Надвірної (Івано-Франківська обл.).

Фотокопію заяви він опублікував на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї", - написав Андрійович.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, за Андрійовича на виборах міського голови Надвірної проголосували 7097 виборців (62,24%).

В.о. міського голови, секретар міськради Тарас Пекарський у виборах участі не брав.

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