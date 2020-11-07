Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 22-річної мешканки Кіровоградської області

У Малій Висці Кіровоградської області суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини, якого поліція розшукувала майже тиждень.

Про це інформують в пресслужбі прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

"Маловисківський районний суд розглянув і повністю задовольнив клопотання прокуратури, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

23-річного хлопця поліція розшукувала майже тиждень. Він недавно переїхав в місто Мала Виска в будинок своєї бабусі.

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Минулої неділі близько опівночі 22-річна жителька Малої Виски поверталася додому. Її понівечене тіло знайшли наступного дня за кілька метрів від дороги.

Підозрюваного у вбивстві зафіксувала камера відеоспостереження.