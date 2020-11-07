Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) очікує від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці Української делегації в ТКГ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей - це і буде справжньою турботою про мирних жителів, полегшенню життя яких недавно стільки уваги присвятив заступник глави адміністрації - прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що КПВВ в містах Золоте і Щастя Луганської області відкриються о 08.00 10 листопада.

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"Ми чітко і послідовно виконуємо свою частину домовленостей щодо вдосконалення гуманітарної складової врегулювання, досягнутих в рамках ТКГ", - зазначає українська делегація.