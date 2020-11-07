"Укрзалізниця" запустила додаткові приміські електрички

Аналіз навантаження приміських маршрутів компанії "УЗ" вже дав перші результати. Південно-Західна залізниця з кінця жовтня запустила 5 додаткових електричок у напрямку Київ-Тетерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Політика нового керівництва "УЗ", яку нещодавно очолив Володимир Жмак, спрямована не тільки на зростання прибутковості компанії, але і на підвищення комфорту і зручності пасажирів, за що більшість пасажирів цього напрямку скажуть йому "спасибі" вже найближчими вихідними. Як повідомив директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, Тетерівський напрямок в ранкові та вечірні години перевантажено на 150%. З метою розвантаження цього напрямку, було запущено додатково 5 рейсів у пікові години:

6602 Тетерів-Борщагівка (04:05/05:54);

7008 Бородянка-Борщагівка (07:55/09:11);

6616 Бородянка-Борщагівка (10:00/11: 21);

7009 Святошин-Бородянка (18: 22/19:17);

6625 Київ-Тетерів (19: 20/21:16).

"Сподіваємося, це допоможе пасажирам зберегти здоров'я, ну а частина людей додатково пересяде з автомобіля і вибере "Укрзалізницю", - сказав Перцовський.

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Зазначимо, що в столичному регіоні одним з найбільш перевантажених є Тетерівський напрямок (Бородянка, Клавдієво, Буча, Ірпінь). Про це свідчать численні скарги пасажирів, яких "Укрзалізниця" вперше почула, тільки з приходом нового керівника.

Не тільки Київ страждає від "перенаселеності" електричок. Деякі регіони України також мають подібну проблему. Так, "Львівська залізниця" з 2 листопада 2020 року відновила рух 4 рейсів приміських поїздів в напрямку Ковель-Заболоття і Заболоття-Ковель:

6311 Ковель-Заболоття (08:30/10:02);

6312 Заболоття-Ковель (16:25/18:04);

6313 Ковель-Заболоття (20:23/21:59);

6314 Заболоття-Ковель (05:48/07:30).

Брак ресурсів, яку наразі відчуває "Укрзалізниця", не перешкода тому, щоб покращувати якість послуг з перевезення пасажирів. Збільшення кількості рейсів на потрібних напрямках, говорить про клієнтоорієнтованість команди Володимира Жмака. Це перший керівник-господарник УЗ, який говорить, що "головний клієнт - це пасажир". Будемо сподіватися, що так буде і далі.