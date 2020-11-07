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Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією"

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Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією"
Президент, який захопив владу в Білорусі, Олександр Лукашенко назвав вибори в США ганьбищем і знущанням над демократією.

Про це він заявив журналістам під час відвідування Білоруської АЕС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Оплот демократії ... Ви подивіться, що робиться з цими виборами (в США. - Ред.). Це ж ганьбище, знущання над цією демократією ... Але такої ганьби, такого приниження американців... Треба було потренуватися, щоб створити... " - сказав Лукашенко.

Він вважає, що вимагати проведення повторних виборів потрібно не у Білорусі, а у США. Однак самопроголошений президент сумнівається, що міжнародні організації здатні на таку реакцію. Але впевнений, що повторні вибори там слід вимагати негайно. Тому що у країні порушили все, навіть внутрішнє законодавство.

Лукашенко також висловився щодо країн, в яких також тривають масові протести незгодних з владою: "Кинув камінь у нас - бумерангом отримав сам".

Також дивіться: Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано". ВIДЕО

Топ коментарі

  • Привет
    Гавно разбушевалось...аж пенится..
  • Vika Lysenko
    Конченный дегенерат
  • Maxim Ak-Murza
    Ай,какое горе...Нас критикует уссатое чмо, которое аж целое никто и звать никак. Лукашенко заявил, что в США нужны перевыборы: "Позорище, издевательство над демократией" - Цензор.НЕТ 708
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