Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 7 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.



У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.



Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.





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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Минулої доби, 6 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Окрім того, неподалік Новолуганського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.



Ворожі вогневі провокації не становили загрози українським воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.



Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.



У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.



Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 80 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5250 транспортних засобів та 4549 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців".