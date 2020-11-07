При Мінреінтеграції створюють центр фіксації порушень прав людини в окупованому Криму, - Резніков

Буде створена база даних порушень прав людини в окупованому Криму. Нею можна буде скористатися, "як тільки перше ж вікно можливостей відкриється".

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми створюємо центр фіксації порушень прав людини. Це як раз під "парасолькою" мого міністерства, разом з ГПУ, яка займається фіксацією злочинів. Але є й інші види порушення прав людини, які не є злочинами в розумінні Кримінального кодексу.

Все це накопичується. Це буде база даних, якою потім можна буде скористатися, як тільки перше ж вікно можливостей відкриється. Люди зможуть подаватися, позиватися до всіх міжнародних судових інстанцій для того, щоб компенсувати порушення їх прав. І будь-яке порушення, починаючи з того, що наших дітей беруть в армію іноземної держави, а вони не мають права цього робити, це вже порушення гуманітарного права. Таких багато випадків. Ми все це фіксуємо", - сказав Резніков.

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