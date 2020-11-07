На Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Олег Свинарик, - Львівська ОДА. ФОТО
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7 листопада на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні удосвіта на війні загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Трагедія сталася на Луганщині.
Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишися батьки і два брати. Торік у серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді", - написав Козицький.