Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт

Завдяки створенню привабливих умов зберігання газу українські підземні сховища заповнені на 90% - рекордний показник за останні 10 років.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Цьому сприяли кілька послуг, які впровадили оператори газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Наш Укртрансгаз ще кілька років тому запровадив послугу "митний склад", яка дозволяє без розмитнення зберігати газ в Україні більше 1000 днів. А ОГТСУ впровадив послугу shorthaul, яка дозволяє транзитувати газ через Україну до Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії", - пояснив Коболєв.

За його словами, завдяки таким привабливим умовам зберігання газу українські підземні сховища газу заповнені на 90% - рекордний показник за останні 10 років.

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Генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон написав у фейсбуці ,що ОГТС вже заробив близько 500 мільйонів гривень доходу від надання послуги shorthaul.

"Ще одна значуща віха для ринку газу - почався реекспорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС. Раніше були тільки транзит і імпорт. Перші 15 мільйонів м3 газу були реекспортовані в жовтні в Угорщину і Польщу", - зазначив він.

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