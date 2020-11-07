Новини • газ

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт

9 291118
Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт
Завдяки створенню привабливих умов зберігання газу українські підземні сховища заповнені на 90% - рекордний показник за останні 10 років.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Цьому сприяли кілька послуг, які впровадили оператори газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Наш Укртрансгаз ще кілька років тому запровадив послугу "митний склад", яка дозволяє без розмитнення зберігати газ в Україні більше 1000 днів. А ОГТСУ впровадив послугу shorthaul, яка дозволяє транзитувати газ через Україну до Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії", - пояснив Коболєв.

За його словами, завдяки таким привабливим умовам зберігання газу українські підземні сховища газу заповнені на 90% - рекордний показник за останні 10 років.

Також читайте: Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт 01

Генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон написав у фейсбуці ,що ОГТС вже заробив близько 500 мільйонів гривень доходу від надання послуги shorthaul.

"Ще одна значуща віха для ринку газу - почався реекспорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС. Раніше були тільки транзит і імпорт. Перші 15 мільйонів м3 газу були реекспортовані в жовтні в Угорщину і Польщу", - зазначив він.

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт 02

Читайте: Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И приплюсую доставку в 1.42 за куб, есперд. Вы еще недавно тут воем выли про "барыгу" Пороха и грабительские тарифы. Чего теперь вдруг замолкли при самых рекордных за все время тарифах? Речь отобрало?

    Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт - Цензор.НЕТ 4398
  • 18c49ed2
    Только вот почему тогда "Нафтогаз" в таких убытках по самое нихочу и цена газа для бытовых потребителей местами превысила даже 10 грн. за куб? Чем хвалитесь?
  • 18c49ed2
    Что-то вы не вспоминали про цену на биржах при Порохе, когда тут воем выли про "грабительские тарифы"? И цена на биржах летом, когда закачивалась львиная доля, была 102-106 баксов. Даже иногда падала до 98. И с прошлого года осталось очень много из-за теплой зимы. Так с чего такая грабительская цена? Может потому, что к власти пришли не придуманные, а самые настоящие барыги?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини