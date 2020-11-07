Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі

Україна через погіршення ситуації з поширенням коронавірусной інфекції і дефіцитом ліків на окупованому півострові може організувати гуманітарні табори на адмінмежі.

Про це віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей", - сказав Резніков.

За інформацією Крим.Реалії, Меджліс кримськотатарського народу ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в Криму.

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До цього в Меджлісі кримськотатарського народу закликали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингової місії ООН з прав людини відвідати окупований Крим через "катастрофу епідеміологічної ситуації, викликаної високим темпом зростання захворюваності на COVID-19".

Представництво президента України в АР Крим висловило стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові у зв'язку з ростом хворих на коронавірус і дефіцитом ліків. У відомстві називають її "критичною" в умовах пандемії і закликають "реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму".

На одному з останніх засідань оперативного штабу з протидії коронавірусної інфекції окупаційна влада Криму закликала жителів півострова не влаштовувати ажіотаж в аптеках. Керівник регіонального управління Росздоровнагляду Василь Клімов визнав відсутність в аптеках і лікарнях Криму "низки препаратів", але запевнив, що "аналоги в стаціонарах є".

У Криму за 6 листопада, за даними російської влади, було зареєстровано 206 випадків коронавірусної інфекції, семеро осіб померли. У Севастополі за минулу добу зареєстровано 81 новий випадок захворювання на COVID-19, одна жінка померла.

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