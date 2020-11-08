Повернення Криму може бути легшим варіантом, ніж окупованої частини Донбасу, - Резніков
20 856109
У Криму не було бойових дій, тому його повернення може бути "легшим варіантом".
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію навіть, можливо, легший варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито", - сказав Рєзніков.
Водночас він погодився, що заміщення населення в Криму - це "завдання, яке треба вирішувати".
"Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні у світі, де класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії мають бути також гібридні ходи", - додав Резніков.