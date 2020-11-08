Повернення Криму може бути легшим варіантом, ніж окупованої частини Донбасу, - Резніков

У Криму не було бойових дій, тому його повернення може бути "легшим варіантом".

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію навіть, можливо, легший варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито", - сказав Рєзніков.

Водночас він погодився, що заміщення населення в Криму - це "завдання, яке треба вирішувати".

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"Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні у світі, де класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії мають бути також гібридні ходи", - додав Резніков.