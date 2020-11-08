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Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну

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Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він написав у твітері: "Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні узи загальних цінностей і сильна зацікавленість у захисті і просуванні свободи. З нетерпінням чекаємо зустрічі в Києві!"

Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну 01

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

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Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Топ коментарі

  • aleks kyb
    Уборщица из администрации Осла не приглашала Байдена?
  • Maxim Ak-Murza
    У вас Дерьмак - президент?
  • 18c49ed2
    Президентом США становится многолетний сенатор от штата Делавэр ... Кому то в Украине крупно не повезло ...

    Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину - Цензор.НЕТ 1550
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