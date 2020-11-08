Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він написав у твітері: "Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні узи загальних цінностей і сильна зацікавленість у захисті і просуванні свободи. З нетерпінням чекаємо зустрічі в Києві!"

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Читайте також: Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.