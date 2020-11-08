Трамп знову заявив про свою перемогу: "Отримав 71 млн законних голосів"
"Спостерігачів не пускали в кімнати для підрахунку голосів. Я виграв вибори, отримав 71 млн законних голосів", - цитує Цензор.НЕТ твіт Трампа.
"Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволили побачити. Такого раніше не траплялося. Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які навіть про це не просили", - заявив він.
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.
Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Водночас Дональд Трамп заявив, що його штаб у понеділок ініціює судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів в США.