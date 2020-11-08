Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США

У Німеччині, ЄС, Великій Британії, Канаді і НАТО вітають Джо Байдена з очевидною перемогою на виборах президента США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила очікування на продовження співпраці з Байденом як із президентом. "Наша трансатлантична дружба незамінна, якщо ми маємо впоратися з великими викликами нашого часу", - заявила вона.

Координатор трансатлантичних відносин в уряді Німеччини Петер Баєр сказав агентству Reuters: "Ми будемо мати президента США, який зацікавлений у Європі і не хоче налаштовувати нас одне проти одного".

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А в офіційній заяві уряду Німеччини перемогу Байдена вітають як "новий і захоплюючий розділ" у трансатлантичних відносинах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, вітаючи новообраного президента США, наголосив: "Я знаю пана Байдена як твердого прихильника НАТО і трансатлантичних відносин". Він висловив сподівання на тісну співпрацю з новою адміністрацією США "задля подальшого зміцнення зв’язків між Північною Америкою і Європою".

"Сильний союз НАТО – це добре для Північної Америки і добре для Європи… Ми можемо бути в безпеці й успішними тільки тоді, коли будемо протистояти викликам", – наголосив Столтенберг.

У ЄС також привітали Байдена і сенаторку Камалу Гарріс, але не прямо з "обранням", як багато інших, а "з отриманням достатньої кількості голосів виборців". "Ми стежимо за процесом підтвердження результатів і впевнені, що виборча система США скоро оголосить результат", - йдеться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля.

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"ЄС знову підкреслює свою відданість міцному трансатлантичному партнерству і готовий до взаємодії з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією США", – заявив Мішель.

У сусідній зі США Канаді висловилися пряміше, привітавши Байдена і Гарріс "із обранням наступними президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки".

"Канада і США мають особливі відносини, унікальні на світовій арені. Чекаю на співпрацю з обраним президентом Байденом, обраною віцепрезиденткою Гарріс, їхньою адміністрацією і Конгресом США в тому, щоб відповідати на найбільші світові виклики разом", – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого багато хто вважає близьким союзником і прихильником Трампа, привітав Байдена і Гарріс із їхньою "історичною перемогою".

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"США – наш найважливіший союзник, і я чекаю на тісну співпрацю з ними над нашими спільними пріоритетами, від кліматичних змін до торгівлі й безпеки", – заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Водночас Дональд Трамп заявив, що його штаб у понеділок ініціює судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів у США.

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