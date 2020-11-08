Новини • Агресія Росії проти України

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 7 листопада, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у вечірній час неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.

"Від початку поточної доби, 8 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС 01

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Топ коментарі

  • Василий Казимко
    Вже і весь генштаб ЗСУ перетворюють на брехливих і мерзенних істот. Майте офіцерську честь і не принижуйте всю армію
  • Oleh57
    Це для ЗЕ-покидьків кацапських не втрати - це зараз вже секретна "статистика"!!!
  • ingrid
    Не могу поставить «нравится»............
    Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........

    «штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
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