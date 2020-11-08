Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 7 листопада, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у вечірній час неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.

"Від початку поточної доби, 8 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

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