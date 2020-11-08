Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G. ВIДЕО

Китай відправив на орбіту перший у світі тестовий супутник мережі 6G, який має показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Супутник успішно вийшов на орбіту разом із 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі.

Експериментальний апарат 6G був розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, що у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.

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