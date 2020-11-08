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Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G. ВIДЕО

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Китай відправив на орбіту перший у світі тестовий супутник мережі 6G, який має показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Супутник успішно вийшов на орбіту разом із 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі.

Експериментальний апарат 6G був розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, що у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.

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Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    Там скорее селекция дала плоды. Там тысячу лет убивали подростков если они делали что то плохо. Вонючий совок поступал же коронально наоборот, убивал и ссылал в лагеря тех у кого хоть как-нибудь работали мозги. Вплоть до учителей и врачей. Вот и результат.
  • Андрей Андрийко
    Завидовать Китайцам- это все равно что завидовать богатству Путина!!!!
    Нехрена там нет хорошего если в комплексе брать!!!! Гулаг сранный!!
  • Vyacheslav Nesterov
    только жрать им худосочных летучих мышей явно не стоило....
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