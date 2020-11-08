Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса

Станом на ранок неділі, 8 листопада, кількість виявлених інфікувань COVID-19 у світі від початку пандемії досягла 49 млн 851 тис. 021.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

За даними університету, на ранок неділі в усьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 250 тис. 691 особи, видужали 32 млн 786 тис. 337 осіб.

До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 потрапили США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Лідером за кількістю тих, хто заразився і помер, залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 9 млн 861 тис. 394 зараження коронавірусною інфекцією і 237 тис. 113 смертей. Понад 3,8 млн осіб у США вилікувалися від COVID-19.

Друге місце за кількістю тих, хто інфікувався, посідає Індія, де зафіксовано 8 млн 507 тис. 754 хворі та 125 тис. 562 летальні випадки, понад 7,8 млн людей одужали.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 5 млн 653 тис. 561 зараження, померли 162 тис. 269 осіб, вилікувалися понад 5,1 млн осіб.

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