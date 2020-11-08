Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ

Ймовірною причиною смерті 20-річного бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика є самогубство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ у Telegram.

"7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад.

За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо "можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які поширили деякі посадові особи і ЗМІ, вважаємо неприпустимими", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, вранці 7 листопада на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Юнак був родом із Мостиського району Львівської області.