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Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада

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Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада
У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляється на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, спецпроєкт стартує в студії "UA: Перший", а також в ефірі "UA: Українське радіо" і "UA: Радіо Культура" о 9:00. Ведучі  в студії розкажуть історію диктанту і дозволять всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був заснований у 2000 році з метою об'єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна і телеглядачі (акцію транслює телеканал "UA: Перший") можуть взяти участь у написанні диктанту, щоб дізнатись, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.

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Топ коментарі

  • Mehman Aslanov
    Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши!!!! Ура!!! ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, https://haqqin.az/news/193380
  • Бессоница
    хорошая позитивная новость
  • Олег Войтенко
    Не знаю на яких ресурсах ти дивишся новини, але що на укр.нет, що на цензорі, та інших провідних українських сайтах інформація була. Крім того ті хто дійсно пише цей диктант звичайно в курсі коли його проводять, тому що ця акція існує вже не одне десятиріччя.

    Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
    А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.
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