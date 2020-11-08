Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляється на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, спецпроєкт стартує в студії "UA: Перший", а також в ефірі "UA: Українське радіо" і "UA: Радіо Культура" о 9:00. Ведучі в студії розкажуть історію диктанту і дозволять всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був заснований у 2000 році з метою об'єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна і телеглядачі (акцію транслює телеканал "UA: Перший") можуть взяти участь у написанні диктанту, щоб дізнатись, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.