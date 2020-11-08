Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України

Екснардеп-утікач Олександр Онищенко розчарований перемогою на виборах у США демократа Джо Байдена.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я як і раніше, підтримую Трампа і вважаю, вибір Байдена - це величезна катастрофа для всього світу... Для мене це все велике розчарування", - поскаржився Онищенко.

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Він переконаний, що позиція Байдена - це "подальший тиск на Росію санкціями, а значить, використання партії війни Порошенка".

"Це означає, що не буде миру на Донеччині і Україна знову перебуватиме у братовбивчій війні. Значить, не побачимо ми розвитку в економіці. Як і раніше, ми житимемо за рахунок західних кредитів... Знову Україною керуватиме Захід і ми будемо знаряддям у чужій грі", - зауважив екснардеп-утікач.

Нагадаємо, німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, унаслідок чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.