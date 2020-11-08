Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю заявив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"З величезним почуттям гордості я заявляю, що місто Шуша звільнено від вірменської окупації. Шуша наша! Карабах наш!" - заявив Алієв у неділю у зверненні до азербайджанського народу.
Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху. Воно розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.
У Вірменії не підтверджують заяву Алієва про те, що азербайджанські війська зайняли місто Шуша в Карабасі.
"У Шуші бої тривають. Чекайте і вірте нашим військам", - написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян на своїй сторінці у фейсбуці.