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Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує

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Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує
Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю заявив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"З величезним почуттям гордості я заявляю, що місто Шуша звільнено від вірменської окупації. Шуша наша! Карабах наш!" - заявив Алієв у неділю у зверненні до азербайджанського народу.

Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху. Воно розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.

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У Вірменії не підтверджують заяву Алієва про те, що азербайджанські війська зайняли місто Шуша в Карабасі.

"У Шуші бої тривають. Чекайте і вірте нашим військам", - написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян на своїй сторінці у фейсбуці.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. Армяне такие же лживые скоты как и кацапы
  • Sophia-Maria Duglass
    И еще БАНДЕРОВЕЦ 😀😀😀
  • aleks kyb
    Шуша, которая 28,5 лет была под оккупацией, освобождена! Шуша сейчас свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы завоевали эту историческую Победу на поле боя! 8 ноября 20202 года навсегда останется в истории Азербайджана! Эта история будет жить вечно. Это день нашей славной Победы! Мы завоевали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть военные решения - и сегодня мы доказываем это на поле боя. Бессмысленные переговоры на протяжении почти 30 лет не приближали нас к какому-либо результату. Наши исконные земли почти 30 лет были под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто укрепить статус-кво, увековечить его.
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