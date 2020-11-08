У ЗСУ за добу 155 нових випадків COVID-19, хворіє 2 230 людей, - Міноборони

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 155 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

З 155 нових випадків у закладах охорони здоров'я перебувають 18 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають137 осіб.

Станом на 10:00 8 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 2 230 осіб, за час пандемії одужало 4 627 людей, летальних випадків - 19.

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На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 35 осіб.