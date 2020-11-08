За перебування без маски на вулиці не штрафуватимуть, - міністр юстиції Малюська. ВIДЕО

Після набуття чинності прийнятого Верховною Радою закону за перебування без маски в громадських місцях і транспорті накладатимуть штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил щодо карантину було несправедливим і вимагало рішення суду. 6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за перебування без маски в громадських місцях і транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

Також застосування такого штрафу буде швидким: його накладатимуть поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці.

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Як зазначив Малюська, такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також через перебування без маски на вулиці.