Подальші переговори з Іраном залежатимуть від даних у технічному звіті про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Наразі немає певної нової дати переговорів із Тегераном, та все залежатиме від того, яку інформацію іранська сторона подасть у технічному звіті.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговірників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На сьогоднішній день ми ще не узгодили точні дати переговорів, значною мірою це залежатиме як від виконання сторонами домовленостей, досягнутих під час попереднього раунду переговорів, так і від ситуації з пандемією COVID-19. Безумовно, ми чекаємо виконання іранською стороною своїх обіцянок – направлення інформації (звіту. - Ред.). Це безпосередньо впливатиме на ту субстанцію, яку ми можемо мати під час наступного раунду переговорів. Якщо ми побачимо, що поки немає про що говорити, то, мабуть, доцільніше буде почекати, поки всі сторони виконають взяті ними зобов’язання. Переговорний процес, який ми проводимо з іранською стороною, він жодним чином не стосується технічного рослідування, згідно з додатком 13 Чиказької конвенції, так само кримінальне розслідування і взаємодія органів досудового розслідування прокуратур наших держав є абсолютно паралельними процесами", – сказав Єнін.

Замміністра повідомив, що 6 листопада відбулося чергове засідання Ради IKAO (Міжнародної організації цивільної авіації. - Ред.), і представник України взяв участь у ньому, він навіть мав можливість виступити попри те, що Україна не є членом Ради IKAO.

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"Українська сторона вчергове наголосила, що нашою метою є встановлення справедливості, тобто це забезпечення об’єктивного, неупередженого розслідування як технічного, так і кримінального, за результатами якого всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а також усунення причин, що призвели до трагедії, і забезпечення гідного рівня компенсації. Ми з нетерпінням чекаємо на інформацію, яку пообіцяв нам надати Іран у рамках переговорного процесу, а також завершенння технічного розслідування саме об'єктивного і неупередженого. Наразі відповідна інформація ані до Міністерства закордонних справ, ані до Офісу генерального прокурора з іранської сторони не надходила", – додав Єнін.

Чиновник розповів про ініціативу канадської сторони щодо проведення форуму "Безпечніше небо", який планується провести 8-9 грудня цього року в режимі онайн, і Україна, за його словами, планує взяти участь у роботі цього форуму.

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"У нас, безумовно, є певні досягнення за результатами двох раундів переговорів з іранською стороною, але подальший успіх значною мірою залежатиме від наявності політичної волі Ірану. Ми продовжуємо координувати зусилля всіх постраждалих країн - Швеції, Великої Британії, Канади, Афганістану та України - з метою з'ясування всіх обставин трагедії і не допущення повторення подібних інцидентів у майбутньому", - зазначив заступник міністра закордонних справ.