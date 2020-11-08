Новини • Коронавірус і карантин

Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк. ФОТО

14 16261
Від ускладнень, спричинених COVID-19, помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про це повідомила у фейсбуці очільниця Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко-Тімко, передає Цензор.НЕТ.

Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк 01

"Коронавірус забрав життя ще однієї людини. Це лікар, завідувач гепатитного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", - написала вона.

Дивіться також: 33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО

Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк 02

Читайте також: Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Хороший лікар. Був. Біда держави в тому, що вона не цінує своїх лікарів. Тому на хвилі пандемії ризикує залишитися без них. Для зеленої влади дороги виявилися ближчим і потрібнішими. Тому урок буде аожким і жорстким. Щоб запам'ятався надовго.
  • Ksenia VB
    Зеля винний в тому, що демонстрував на публіці абсолютний пофігізм відносно карантинних правил. Всі зебіли познімали маски.
    Тепер нам світить новий карантин, більш жорсткий, ну і купа померлих.
    Маска під носом чи на бороді вірус не обдурить.
  • Порохобандерівець
    Зеленський запросить свого друга Охлобистіна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини