"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук

Економічний аудит був одним із важливих завдань команди президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Верховної Ради у фейсбуці, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації аудиту економіки країни і векторів економічного розвитку до 2030 року.

"Була проведена надзвичайно кропітка робота для встановлення цієї точки економічного зростання, яка дасть можливість зрозуміти всі передумови та сформувати подальші дії", - зазначив Стефанчук.

Аудит економіки країни та вектори економічного розвитку є основою для підготовки "Національної економічної стратегії до 2030 року".

Перший віцеспікер розповів, як отримані дані буде використано надалі в законотворчому процесі та роботі Верховної Ради України. На його переконання, будь-який економічний приріст неможливий без наведення ладу у формуванні державницьких рішень. Стефанчук виділив 15 головних проблем законопроєктної роботи та наголосив на необхідності формування правильної стратегії та плану законодавчого розвитку держави.

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За його словами, підґрунтям для визначення напрямків та пріоритетів законодавчої діяльності мають стати декілька національних документів. Це Програма президента України Володимира Зеленського, Програма партії "Слуга Народу", Програма уряду та План дій уряду, Послання президента України до Верховної Ради України, Стратегічні документи Національної ради реформ, Комісії з правової реформи та інших консультативно-дорадчих органів. І тепер до цього переліку має бути додана "Національна економічна стратегія до 2030".

Із затвердженням "Національної економічної стратегії до 2030 року" можна сформувати перелік пріоритетів і в законотворчій роботі.