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Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші"

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Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю привітав Азербайджан зі "звільненням" міста Шуша, про взяття якого заявили раніше в Баку.

Про це повідомляє агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення Шуші - символ швидкого звільнення решти окупованих земель Азербайджану. Від свого імені, членів своєї сім'ї і всього народу Туреччини вітаю побратимів із цією значущою перемогою", - заявив у неділю Ердоган.

Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. У Вірменії не підтверджують ці слова і заявляють, що бої тривають.

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Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху. Воно розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    А Єрмак привітав Айзербайджанців?
  • WerwolfSity
    І я приєднуюсь до вітань Ердогана. Так тримати, ще не всі землі звільнені
  • metal35
    Молодцы!Так и Украина будет освобождать Крым/Донецк/Луганск.дело времени(но,не при зелЕ)
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