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Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня

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Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня
Уряд Португалії з 9 листопада вводить нічну комендантську годину в 121 муніципалітеті, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Ми не можемо сумніватися в тому, що необхідно зробити все, щоб стримати пандемію. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо змушені приймати все більше обмежувальних заходів у грудні", - заявив глава уряду Португалії Антоніо Коста в неділю.

Комендантська година, яка буде введена з 23 годин вечора до 5 години ранку, набуде чинності в 121 з 308 муніципалітетів країни, зокрема Лісабоні і Порту, а вся країна буде жити в умовах надзвичайного стану протягом 15 днів.

Крім того жителям 121 муніципалітету, де живе близько 70% населення, в наступні два уїк-енди буде заборонено залишати власні будинки з першо\ години дня до 5 години ранку.

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Деякі торговельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на винос.

У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб зареєстровано порівняно невелику кількість випадків COVID-19 - 173 540 і 2 848 смертей, але в суботу в країні зафіксували 6 640 випадків, що є найвищим добовим приростом від початку пандемії.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
    Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
    "У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
    Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
    "Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
  • Ksenia VB
    Думайте люди.
    Не будьте придурками.
    Закривайте обличчя масками, інакше ніхто не гарантує вам життя.
    Та і ліків на всіх не вистачає. Антибіотиків практично не докупитись.
  • Solomon c5c4359c
    Ксения, не мечите бисер перед свынями, им всё об стенку горох. Штраф+палкой по башке.
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