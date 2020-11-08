Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Ми не можемо сумніватися в тому, що необхідно зробити все, щоб стримати пандемію. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо змушені приймати все більше обмежувальних заходів у грудні", - заявив глава уряду Португалії Антоніо Коста в неділю.
Комендантська година, яка буде введена з 23 годин вечора до 5 години ранку, набуде чинності в 121 з 308 муніципалітетів країни, зокрема Лісабоні і Порту, а вся країна буде жити в умовах надзвичайного стану протягом 15 днів.
Крім того жителям 121 муніципалітету, де живе близько 70% населення, в наступні два уїк-енди буде заборонено залишати власні будинки з першо\ години дня до 5 години ранку.
Деякі торговельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на винос.
У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб зареєстровано порівняно невелику кількість випадків COVID-19 - 173 540 і 2 848 смертей, але в суботу в країні зафіксували 6 640 випадків, що є найвищим добовим приростом від початку пандемії.