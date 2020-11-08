Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня

Уряд Португалії з 9 листопада вводить нічну комендантську годину в 121 муніципалітеті, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Ми не можемо сумніватися в тому, що необхідно зробити все, щоб стримати пандемію. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо змушені приймати все більше обмежувальних заходів у грудні", - заявив глава уряду Португалії Антоніо Коста в неділю.

Комендантська година, яка буде введена з 23 годин вечора до 5 години ранку, набуде чинності в 121 з 308 муніципалітетів країни, зокрема Лісабоні і Порту, а вся країна буде жити в умовах надзвичайного стану протягом 15 днів.

Крім того жителям 121 муніципалітету, де живе близько 70% населення, в наступні два уїк-енди буде заборонено залишати власні будинки з першо\ години дня до 5 години ранку.

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Деякі торговельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на винос.

У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб зареєстровано порівняно невелику кількість випадків COVID-19 - 173 540 і 2 848 смертей, але в суботу в країні зафіксували 6 640 випадків, що є найвищим добовим приростом від початку пандемії.