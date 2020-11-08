Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук

Верховна Рада прийме закон про амністію учасників збройного конфлікту після проведення виборів в ОРДЛО і формування там місцевих органів влади.

Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

"Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольній території, буде і прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна", - сказав Кравчук. В законі, за його словами, будуть враховані особливості регіону та світовий досвід в цих питаннях.

"Звичайно, військові злочинці і ті, у кого руки в крові, хто вбивав, вони не можуть бути амністовані", - додав глава української делегації в ТКГ.

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Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу. "Кожна людина буде розглядатися окремо, її вина має бути доведена згідно із законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати", - уклав він.