Від початку доби обстрілів із боку противника не було, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 8 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 2 гектари території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.

Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 7 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове.

Неприцільні постріли противника не становили загрози нашим захисникам, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 56 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4800 транспортних засобів та 3891 особу. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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