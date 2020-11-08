Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Від початку доби обстрілів із боку противника не було, - пресцентр ОС

63112
Від початку доби обстрілів із боку противника не було, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби, 8 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 2 гектари території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.

Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 7 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове.

Неприцільні постріли противника не становили загрози нашим захисникам, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 56 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4800 транспортних засобів та 3891 особу. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також читайте: Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Вчора теж порушень Зеля не зафіксував.
    А хлопця зі Львова вбили..
    Отак.
  • Glen Miller ec18a69d
    НО... НО, блин, НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН ВРАГ! и это отчет пресс-центра... понасобирали сынков... ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН И РАЗБИТ! а министр обороны сопли развесил - никто не убит... ну что возьмешь с атташе по никому не нужным вопросам...
  • 18c49ed2
    Від початку доби обстрілів із боку супротивника не було, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7139
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини