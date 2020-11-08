Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру

Чоловікові, який вбив двох і поранив вісьмох у Кривому Розі, правоохоронці повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 7 листопада 2020 в Кривому Розі чоловік завдав ножові поранення десяти перехожим, в тому числі 8-річній дитині. Двоє постраждалих померли на місці злочину, інші - в лікарні.

Після скоєного він був затриманий.

Досудове розслідування триває і здійснюється Криворізьким відділом поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. Як наслідок, двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, зокрема 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.

Президент Зеленський назвав напад "проявом абсолютного тероризму".