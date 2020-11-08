Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада
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Вчені НАН України прогнозують, що кількість нових випадків коронавірусу за добу в Україні наблизиться до 11 тисяч вже в середині листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної академії наук України.
Так, згідно з прогнозом вчених, добова кількість нових випадків коронавірусу на 13 листопада може скласти від 9 079 до 13 968 при середньому значенні 10 949.
Кількість нових летальних випадків за день станом на 13 листопада може становити від 161-219 осіб при середньому значенні 190.