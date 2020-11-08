Новини • Коронавірус і карантин

Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада

4 05753
Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада
Вчені НАН України прогнозують, що кількість нових випадків коронавірусу за добу в Україні наблизиться до 11 тисяч вже в середині листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної академії наук України.

Так, згідно з прогнозом вчених, добова кількість нових випадків коронавірусу на 13 листопада може скласти від 9 079 до 13 968 при середньому значенні 10 949.

Кількість нових летальних випадків за день станом на 13 листопада може становити від 161-219 осіб при середньому значенні 190.

Також читайте: Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня

Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада 01

Топ коментарі

  • Дмитрий Кузнецов 824d879e
    Так уже почти половина ноября. И уже почти 11 тыс. Прогноз ни о чём.
  • mrSmith
    Прогноз на Нобелевскую премию тянет...
    С таким же успехом, можно предсказать что этой ночью, многие люди лягут спать!
  • valeriys72
    Только заголовок прочитал, и таки понял "нострадамусы" ***)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини