Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада

Вчені НАН України прогнозують, що кількість нових випадків коронавірусу за добу в Україні наблизиться до 11 тисяч вже в середині листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної академії наук України.

Так, згідно з прогнозом вчених, добова кількість нових випадків коронавірусу на 13 листопада може скласти від 9 079 до 13 968 при середньому значенні 10 949.

Кількість нових летальних випадків за день станом на 13 листопада може становити від 161-219 осіб при середньому значенні 190.

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