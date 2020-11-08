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Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков

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Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що продовження війни проти України економічно невигідно для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна "сіль". І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни", – сказав Резніков.

На його думку, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, в тому числі в переговорах зі звільнення утримуваних.

"Для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку. І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть в клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії", – констатував міністр.

Також читайте: Повернення Криму може бути легшим варіантом, ніж окупованої частини Донбасу, - Резніков

Топ коментарі

  • Толик Тигра
    ********* веде цю війну не заради грошей, довбню.
  • Smith Wesson
    а Украине невыгодно принимать Донбасс обратно. Конец войны означает прекращение санкций, ухудшение уровня жизни, 3-5 миллионов ватных и откровенно врвждебных избирателей и разгул бандитизма
  • Владислав Изюмский
    Идиот. А Чечню содержать выгодно? Не все измеряется деньгами. Есть ещё и амбиции и не только. Родителям, например, не выгодно воспитывать детей. Но ведь воспитыыают, а не массово сдают в детдома.
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