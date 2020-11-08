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У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політв'язнів у в'язницях РФ. ФОТОрепортаж

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У центрі Москви в суботу, 7 листопада, відбулися поодинокі пікети на підтримку українських в'язнів у російських в'язницях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 01

Так, активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами "Ні депортації кримських татар у російські в'язниці", "Сліпий "терорист", інвалід I групи Олександр Сизиков – новини російського "правосуддя", "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії" й іншими.

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 02
У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 03

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У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 04

"З кожним днем зростає кількість політв'язнів у Росії... Здається, що це стало звичайною справою... Хоча, як може це бути? Особливо страшні речі, на мій погляд, відбуваються зараз у Криму. Десятки освічених, працьовитих сімейних чоловіків відправляються під виглядом терористів за ґрати на безпрецедентно тривалі терміни... Неодинокі випадки, коли "терористами" проголошують інвалідів першої, другої груп..." – заявила російська активістка Ольга Мазурова.

За її словами, цього разу одиночні пікети відбулися "досить спокійно, люди підходили, цікавилися, розпитували, фотографували".

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 05
У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 06

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У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 07

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 08

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Топ коментарі

  • Said_
    Є ще й на ********* нормальні люди. Нажаль - одиниці.
  • olele
    Hellis@13Hellis_13

    Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
    Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

    Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
    Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
    ps: надо убирать Зеленского...
  • Fox 1 b13bec2b
    Пикеты - для нормальных стран. Лаптестану требуются другие меры
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