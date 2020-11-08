Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"

15 461161
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"
Віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якби мене могли почути на окупованих територіях, хочу сказати кілька речей. Ми вас пам'ятаємо, ми знаємо, що вам там важко, ми знаємо, що ви перебуваєте  в заручниках. Навіть якщо вам здається, що про вас забули, про вас погано говорять - не вірте в це", - підкреслив Резніков.

Віцепрем'єр додав, що навіть якщо він говорить деякі суперечливі речі, то це робиться для того, щоб над жителями окупованих територій менше знущалися.

"Ми робимо все, щоб деокупувати ці території. Ми будемо створювати всі умови, щоб ви могли почуватися вільними громадянами України. Що б вам там не розповідали, як би вас там не налаштовувати проти України. Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими. Жодні квазі формування не дадуть вам щастя, не дадуть вам роботу, гідне пенсійне забезпечення, не дадуть вам нормального навчання.  І в РФ ви ніколи не будете щасливі, тому що вони не візьмуть вас до себе. Ви ніколи не станете суб'єктом іншої держави. Тому що український Донбас, український Луганськ, українська Донеччина, український Крим - вони українські, просто почитайте історію", - підсумував Резніков.

Також читайте: Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков

Топ коментарі

  • dfasf sdfsdfs
    Не треба їх вмовляти. Зараз - закрити, не торгувати, не пускати шастати кожен місяць. В Україні побороти корупцію, зробити чесними суддів, закони - одні для всіх. Тоді самі заволають повернутись. І Крим теж в тому числі. Поки вони нам не потрібні - вистачає вати і в Маріуполі і на Донбасі
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    в 14-м они уже выбрали свое счастье - ЗАЛИВНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК С ХРЕНОМ Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми" - Цензор.НЕТ 1309
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    а вы уверены, что они хотят быть счастливыми и свободными ? Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми" - Цензор.НЕТ 8945
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини