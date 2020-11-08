В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 60,5%.

Також читайте: Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

Також читайте: Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня