Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники
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На акціях протесту в Білорусі затримали понад 700 осіб, серед них відомі в країні особистості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані правозахисного центру "Весна".
Нині в списках правозахисників 747 затриманих. Більшість з них були затримані в Мінську.
Серед них є і відомі в країні особистості: білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь - 2008" Ольга Хіженкова, срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін.
Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту в столиці Білорусі була стягнута військова і спецтехніка. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками. Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ще на одній станції потяги не зупинялися. Стільникові оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до мобільного інтернету