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Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер

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Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер
Глава збройних сил Великої Британії Нік Картер попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні, дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами генерала Картера, глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, може викликати нові загрози безпеці і навіть війну.

"Існує ризик нової світової війни, якщо поточні, маленькі конфлікти вийдуть з-під контролю, залучаючи більше країн і зброї", - зазначив Картер.

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Топ коментарі

  • Fantomas
    это ты имеешь ввиду зеленского барыгу, который поднял газ +35% к стоимости и кроме того ещё ввёл отдельную платёжку на доставку газа?
    а свинарчуки кстати у него работают в команде, прокуратура не нанашла в их действиях ничего противозакнного, это был просто предвыборный пиар для таких тупоголовых как ты
  • Creator Nikdud
    Картер, "маленькие" конфликтьі спровоцированньі и находятся под контролем России. Чтобьі они не вьішли из-под ее контроля надо либо Россию нейтрализовать, либо задушить саии коніликтьі не обращая внимания на саму Россию.
    Черчилль вам в помощь
  • Fantomas
    поясни что твой зеленский сделал хорошего для Украины за 1,5 года ??
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