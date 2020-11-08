Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер
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Глава збройних сил Великої Британії Нік Картер попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні, дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За словами генерала Картера, глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, може викликати нові загрози безпеці і навіть війну.
"Існує ризик нової світової війни, якщо поточні, маленькі конфлікти вийдуть з-під контролю, залучаючи більше країн і зброї", - зазначив Картер.