Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська

Дослідники порівняли діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів із COVID-19, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітини.

Про це на сторінці в мережі Фейсбук повідомила лікар-інфекціоніст, членкиня медради при МОЗ Ольга Голубовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Остаточний діагноз був підтверджений за допомогою комп'ютерної томографії. Показано, що УЗД легенів має чутливість 97,6%, рентгенографія - 69,9%. Специфічність склала 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгена", - зазначила лікар.

За словами Голубовської, на рентгенах часто вогнища ковідного запалення "невидимі", часто рентгенологи їх не описують або описують як "зміна судинного малюнка".

"Тому я взагалі не вважаю за доцільне проводити рентгенологічне дослідження при легкому і навіть іноді середньотяжкому перебігу захворювання - діагноз не підтвердите, час витратите, та й лікарі не повинні спиратися на ці дані. (Свіжий приклад на фото, в описі пневмонія не описувалася, а на КТ - близько 25% ураження, різниця в дослідженні склала кілька годин). Добре видно на рентгені вже великі ділянки ураження, тоді ж і контроль ефективності лікування дуже показовий цим методом.

До речі, робити КТ при легкому перебігу захворювання я теж не бачу особливої ​​необхідності - навіть якщо і є пневмонія - тактика ведення хворих не змінюється. Але легкий перебіг - це не тільки показники температури, звичайно, а вся сукупність клініко-лабораторних даних", - додала лікарка-інфекціоніст.

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