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Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності"

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Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності"
Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що главу делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука потрібно "гнати з ТКГ".

Про це Гриценко повідомив на сторінці в мережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Медведчуківського друга Кравчука треба гнати з ТКГ слідом за Фокіним. Бо занесло його і за "червоні лінії", і за межу гідності. Кравчук готовий дозволити обрання у місцеву владу вбивць/терористів і навіть не приховує своїх антиукраїнських намірів. Таким дозволяти від імені України вести будь-які переговори - неприпустимо!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Верховна Рада прийме закон про амністію учасників збройного конфлікту після проведення виборів у ОРДЛО. Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу.

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Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: Його занесло і за червоні лінії, і за межу гідності 01

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Що у Кравчука на язиці, те у говнокомандуючого на думці.
  • 777 c1ce1aa7
    Кравчук это старая комуняцкая падла с ним давно все ясно. Проблема в быдло малоросском люмпене который выбрал Кравчука вместо Черновола. И эта проблема актуальна как никогда ..быдло малоросский скот всегда выберет своего Кравчука...Януковича, ЗЕкловуна вместо Черновола, и всегда будет Малороросия, которую кстати сейчас строят полным ходом.
  • Куприк
    Кравчук - коллаборант . Куприк це вже давно казав .
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