Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "не париться" через внесення до списку санкцій Єросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство БЕЛТА.
"Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями, - живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди", - зазначив Лукашенко.
Нагадаємо, 6 листопада ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб.