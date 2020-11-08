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Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями

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Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "не париться" через внесення до списку санкцій Єросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство БЕЛТА.

"Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями, - живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 6 листопада ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб.

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Топ коментарі

  • Сергей Никитин 53b7250a
    Забавно, что в отличие от батьки, ***** не включён ни в один санкционный список.
    Это всё, что вам нужно знать про "санкции".
  • Патріот України 9171710f
    Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3498
  • Сергей Никитин 53b7250a
    Он за годы санкций сохранил большую часть промышленности Союза и получил АЭС вчера, за которую никогда не заплатит. Плюс халявная нефть и развитый экспорт креветок и бананов в Лаптестан. Назовите мне более изворотливого диктатора этой планеты.
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