Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов

Людям з коронавірусом середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ нагадав, що в Україні є межа медичних ліжок - це 52 тис.

"Вже декілька тижнів тому ми почали думати, в який спосіб ми ще можемо збільшити потужності нашої системи, саме ліжковий фонд. Але як би ми не намагалися збільшити саму кількість ліжок, розгортати мобільні госпіталі, у нас є інша межа, яка має назву медичні працівники. Це лікарі і середній медичний персонал", - отметил Степанов.

За словами міністра, якщо пандемія коронавірусу в Україні буде "в такому ураганному режимі розвиватися, як вона розвивається зараз, "то в грудні ми можемо вийти на таку меганапружену ситуацію в медичній системі".

Крім того, Степанов додав, що якщо ситуація буде занадто напруженою, то почнеться медичне сортування.

"Це коли медична допомога надається людям передусім із більш важким перебігом хвороби. Людям із хворобою середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації за таких умов", - пояснив міністр охорони здоров'я.

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