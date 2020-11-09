Вибори в ОРДЛО можуть відбутися за мажоритарною системою, але після відновлення контролю над окупованими територіями, - Кравчук

Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зокрема і за мажоритарною системою, але після відновлення контролю Києва над територією ОРДЛО і над українсько-російським ділянкою кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню ТАСС заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не відкидаю, що закон про вибори може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу", - розповів Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ наголосив, що ухвалення такого спеціального закону і проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, неможливі.

"Як можна провести вибори, коли там немає законів України, Конституції України? Як Україна візьме на себе відповідальність за вибори і як гарантуватиме безпеку спостерігачів, якщо ми не контролюємо цю територію?" - зазначив Кравчук.

Проте і в нинішній ситуації, продовжив він, Україна готова обговорювати створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі: "Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не здійснюючи якихось сьогодні кроків, які можуть бути вжиті через пів року - рік".

Кравчук уточнив, що йдеться про кроки щодо твердженням закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

"Далі формується, за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", - пояснив Кравчук.

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