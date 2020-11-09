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Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев

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Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев
Наступний рік Україна пройде без дефолту, але буде дуже важко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що прийдешній рік ми пройдемо. Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших перемовників, міністр фінансів працює над цими питаннями, і чекав би позитивних сигналів - приїзд місії або другий транш за програмою stand by", - зазначив нардеп.

Гетманцев наголосив, що розраховує на вдалі переговори.

"Ми налаштовані на співпрацю і розуміємо, що більшість вимог МВФ до нас відповідають нашим інтересам. Ми готові виконувати ці вимоги і багато чого ще, щоб вибудувати цивілізовану економіку, а це збігається з позицією МВФ", - додав нардеп.

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Топ коментарі

  • Роман Григоров 63b79507
    Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело. Источник: https://censor.net/ru/n3229790

    Зе дебіли запороли економіку, а зараз кажуть ПОТЕРПІТЬ Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3069
    Хто знає, може гірше ще попереду, бо з клоуна такий кермувальник як з лайна куля.
  • 777 c1ce1aa7
    Какой дефолт чучелла..вы ж скот ЗЕбильный визжали про дефолт только при Порошенко, а кловун как раз обещал конец эпохи бедности. По версии этих ЗЕбилов Порошенко всё воровал, потому так бедно и жили, ЗЕбилы так теперь же без Порошенко денег должно быть завались!!! Баригу мародьора от корита оторвали, воровать не кому, теперь то заживёте при самых чесных кловунах.
  • Наталья Киенко
    Да с вами, рептилоидами, и одного дня легко не было. ТО ЗАВАЛ, ТО- ЗАШКВАР!
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