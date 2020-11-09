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Найкращий спосіб проти COVID-19 зараз - локдаун на три тижні, але економіка України не витримає, - Степанов

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Найкращий спосіб проти COVID-19 зараз - локдаун на три тижні, але економіка України не витримає, - Степанов
З погляду розриву ланцюга передачі коронавірусу найкращий спосіб - на три тижні запровадити локдаун.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, якби на початку пандемії в Україні було по кілька тисяч випадків коронавірусу на добу, "тоді відразу б лягла система охорони здоров'я".

"Ми побачили б локдаун медичної системи. Ми б побачили запровадження протоколів з надання медичної допомоги людям, які мають більше шансів на виживання. Це б ми побачили вже на початку епідемії", - наголосив Степанов.

"З епідеміологічного погляду, з погляду розриву ланцюга передачі хвороби, найкращий спосіб - це на три тижні щонайменше запровадити локдаун. Адже це максимальний термін інкубаційного періоду вірусу. Але чи витримає наша економіка? Чи витримають наші громадяни такий локдаун? Саме тому ми знаходимо цей баланс. Саме тому ми знайшли адаптивний карантин", - пояснив міністр.

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Топ коментарі

  • ПП Уксусов
    Порох, вернись уже, своруй у нас что-нибудь!!!
  • Да-это-я
    Пане Степанів, ваш дурний, тупорилий язик, витримує такі недолугі висловлювання, що виникають сумніви у наявності у вас мізків, як таких.
    Менше язиком, більше мізками, хоча для кого я ТУТ пи.дю(
  • Юрий Аверьянов
    Локдаун, акциз на алкоголь и сигареты, рост коммунальных платежей - основа благополучия граждан Украины и путеводная звезда в ЕС!!!
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