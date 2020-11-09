Від сьогодні в Україні встановлено нове епідзонування: в "червоній" зоні 12 облцентрів, Житомирська і Полтавська області

В України оновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

До "червоної" зони увійшли: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Порівняно з минулим тижнем, до цієї зони увійшло Запоріжжя.

В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, вишам. Також дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів.

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В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

В "помаранчеву" зону увійшли всі інші регіони.





Zony karantynu 6 lystopada from IgorLytvynenko3

Забороняється робота хостелів, турбаз тощо (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планових госпіталізацій у лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін у дитячі табори.

Забороняються масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

До "жовтої" і "зеленої" зони не входить жодна адміністративна одиниця.