Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомлялось, що від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання", - додали в пресцентрі ОС.