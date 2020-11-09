Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомлялось, що від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС 01

Топ коментарі

  • Люцифер
    Армяне валят со Степанакерта.
    Надеюсь такое будет и с ОРДЛО.
    Но только не при презеденте-окурке.
    Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2881
  • Люцифер
    Это был дружественный огонь.
    Мир.Дружба.Жвачка.
  • Чайка Київ
    Не може бути.
    Резніков сказав, що все досягнуте велічайшим в Парижі, МАЙЖЕ виконано.
    Пункт 1- повне припинення вогню.
    Та й кравчук вже до 5 пункту "мінських" дійшов. "Амністія". Значить перший- повне припинення вогню, вже виконано.
    Чи вони ці вимоги висунули лише Україні, а кацапам вони до виконання не обов'язкові?
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