Недільні протести в Білорусі: силовики затримали понад 1000 осіб (оновлено)

Правозахисний центр "Вясна" зібрав імена понад 1000 затриманих на акціях протесту в Білорусі 8 листопада.

Дані розміщено на сайті правозахисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

До 01:00 9 листопада правозахисникам було відомо про понад 1000 затриманих у неділю.

Затримували людей переважно в Мінську, а також у деяких інших містах, зокрема Вітебську, Гродні, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобині, Бобруйську, Ляховичах, Полоцьку, Могильові.

Серед затриманих у неділю опинилися і лікарі. Серед них - Ірина Маркелова (її чоловік Дмитро, теж медик, відбуває адміністративний арешт за участь в акції солідарності з відрахованими студентами БДМУ), лікар Артем Шагієв, а також кілька волонтерів Червоного Хреста, повідомляє телеграм-канал "Білі халати".

Крім того, в неділю було затримано 8 журналістів, повідомляє БАЖ. Трьох із них не відпустили, це Артем Лява, Ян Авсеюшкін, Євген Шапчиць.

Як пише "Укрінформ", у Мінську затримали історика і мовознавця, кандидата філологічних наук Олеся Жлутку. З 1996 року він є найстаршим науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук.

Протягом дня з метою "безпеки пасажирів" метрополітен Мінска закрив всі станції 3-ї лінії. Також у неділю оператори мобільного зв’язку вже звично "обмежували" доступ до мобільного інтернету.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхнвми результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.