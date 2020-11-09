Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн.

Станом на ранок 9 листопада у світі зареєстрували 472 686 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5841 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 50 738 566 випадків інфікування, з них 472 686 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 262 138 осіб, з них 5841 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 35,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.

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